Rezept für Baklava

Zubereitungszeit 20 Backzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kuchen-Rezepte

Levante-Küche

Zutaten: Für 4 Personen 40 Blätter Filoteig Filoteig

750 g Walnüsse für die Füllung Walnuss, Walnüsse

230 g Wasser 50 g Zucker

320 g pflanzliches Ghee Ghee, Butterschmalz

Zuckersirup herstellen: Bei hoher Temperatur Zucker und Wasser zum Kochen bringen.

Nüsse mit dem Messer oder in einer Küchenmaschine zerkleinern

20 Blätter in eine eingefettete Form geben, etwas Puderzucker auf die oberste Schicht streuen

Füllung hinzufügen, zum Schluss wieder Puderzucker draufstreuen

Mit weiteren 20 Schichten zudecken. Enden mit den Fingern zusammendrücken.

In Diamantenform schneiden und warmes pflanzliches Ghee hinzufügen.

Bei 180 Grad ca. 60 Minuten backen.

Überschüssiges Ghee abgießen, Zuckersirup drüber gießen.