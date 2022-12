22. Dezember: Couchtisch aus Naturstein

Wir leben in einer Zeit des schnellen Konsums, in der viele Produkte nur eine überaus kurze Lebensdauer haben. So gehen Billigklamotten oft schon kaputt, wenn man sie nur ein paar Mal getragen hat, und bei vielen Elektronikgeräten ist die Reparatur gar nicht mehr vorgesehen, weil die Firmen an einem Neukauf mehr verdienen. Unser heutiger Adventskalender-Gewinn steht da für eine ganz andere Geisteshaltung. Wir verlosen einen Couchtisch in den Maßen 80 x 80 x 42 Zentimeter, der von der Thüringer Naturstein-Manufaktur MCR exklusiv für unseren Gewinner bzw. unsere Gewinnerin aus dem brasilianischen, grünlich schimmernden Hartgestein »Seafoam« gefertigt wird. Der Tisch ist nicht nur optisch ausgesprochen markant, sondern, wie das Wort »Hartgestein« bereits andeutet, auch höchst stabil, quasi unzerstörbar. Seine Lebensdauer? Am besten trifft es wohl das Wort »unbegrenzt«.