Abenteuer auf zwei Rädern

Für Urlaub hat Franz in den Wiener Sommerferien gar keine Zeit. Lieber geht Christine Nöstlingers Held in Neue Geschichten vom Franz mit seiner besten Freundin und seinem besten Freund auf Verbrecherjagd – und findet dabei ein ganz anderes Geheimnis als erwartet. Zum Filmstart am 7. September verlosen wir diese Woche die passende Ausstattung für eigene Abenteuer: zwei 24-Zoll-Kinderfahrräder von S’COOL mit Aluminiumrahmen, Mountainbike-Reifen und sieben Gängen.