Der Regisseur Hans Weingartner war einst Produktionsassistent beim Klassiker Before Sunrise. Seitdem wollte er einen Film drehen, in dem sich zwei junge Menschen finden. Das Ergebnis heißt 303, ein Roadmovie über zwei Studenten, die sich auf einer Fahrt an den Atlantik näherkommen. Zum DVD-Start verlosen wir einen Gutschein über 1000 Euro für die Campingbus-Vermietung Roadsurfer, die in elf deutschen und zwei französischen Städten VW- und Mercedes-Busse verleiht.

