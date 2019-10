Das perfekte Abendessen

Ein paar Freunde beschließen beim Abendessen, heute mal schonungslos ehrlich zu sein, was bald zu erheblichen Verwicklungen führt. Elyas M’Barek und Karoline Herfurth spielen die Hauptrollen in der Kömodie Das perfekte Geheimnis, und wenn Sie jetzt an Fack Ju Göhte denken – richtig, auch da führte Bora Dagtekin Regie. Zum Kinostart am 31. Oktober verlosen wir die Küchenmaschine »Chef XL Titanium« von Kenwood – damit Ihr nächstes Abendessen definitiv störungsfrei verläuft.

Teilnahmeschluss ist der 7. November 2019, 17 Uhr. Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.