Glut, Schweiß und Stöhnen

»Ich gehe regelmäßig in die Sauna. Dort treffe ich immer wieder einen Mann mittleren Alters an, der Hitze und Genuss durch laute Atemgeräusche und gelegentliches Stöhnen kommentiert. Durch einen Zufall habe ich erfahren, dass er hochgradig schwerhörig ist. Nun ist meine Vermutung, dass er selbst gar nicht von der deutlichen Vernehmbarkeit seiner Geräusche weiß. An anderen Saunagästen und an mir selbst beobachte ich allerdings deren irritierende Außenwirkung. Wäre es richtig, ihn mit umsichtigen Worten über seine Geräusche in Kenntnis zu setzen?« Franziska L., per Mail



Erinnern Sie sich noch an die Tennisspielerin Monica Seles? Die stöhnte immer sehr laut, wenn sie den Ball schlug. Ich hatte mal einen Freund, der so laut atmete, dass sich andere Konzertbesucher davon gestört fühlten. Atmete, wohlgemerkt. Immerhin also lebte er. Hätte er das Atmen eingestellt, wäre der Konzertgenuss mutmaßlich nachhaltiger unterbrochen worden, spätestens durch den Notarzt. In Japan ist es unhöflich, Suppe nicht lautstark zu schlürfen. Auf indischen Straßen wird permanent gehupt. »Horn OK Please« steht ­sogar auf Tuk-Tuks, Lastwagen und anderen Fortbewegungsmitteln hinten drauf. In deutschen Zügen und interessanterweise auch Flughafen-Zubringerbussen wird sehr viel und laut telefoniert, bevorzugt von Männern, die dann ganz wichtige Gesichter aufsetzen und englische Begriffe einfließen ­lassen wie »Meeting«, »Conference Call« oder »Merger«. Mein über mir wohnender Nachbar schnarcht so laut, dass ich ihn nachts höre. Manche Menschen wohnen in Flughafen­nähe. Wie bitte? IN FLUGHAFENNÄHE.

Es ist ein lautes und dreckiges Geschäft, ­einer von acht Milliarden Menschen auf dieser immer enger werdenden Welt zu sein, überall summen Kühlschränke, knurren Mägen, rumpeln Heizkörper. Dass dieser einzigartige Mann, von dem Sie schreiben, seinem Saunagenuss stimmhaft Ausdruck verleiht, fällt da überhaupt nicht ins Gewicht. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass es ihm gerade gut geht. Achten Sie nicht auf die Blicke der anderen, Spießer gibt es überall. Freuen auch Sie sich an den warmen Temperaturen, die in der Sauna herrschen, an der Verlässlichkeit, mit der Ihr Herz Blut durch Ihre Adern pumpt, daran, dass Sie in genau diesem Augenblick auf diesem winzigen Blauen Planeten inmitten des Weltalls am Leben sind. Das ist doch wirklich ein unglaublicher Zufall und ein kostbares Glück.