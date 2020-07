Denkmalgeschützt schlafen

Aus dem Schlaf zu schrecken, in einem ungewohnten Bett, irgendwo auf Reisen in der Fremde, ist im ersten Augenblick verstörend. Was war das? Wo bin ich? Es dauerte eine Sekunde oder zwei, bis sich die Sinne gefangen hatten. Das war nur das Holz. Ich liege unter Balken, die seit sechs Jahrhunderten eine Stütze sind.

Ich war spät am Abend eingetroffen, der Gasthof war eine Empfehlung gewesen: Wenn mich die Arbeit nach Mühlacker bringt, dann unbedingt im Gasthof »Zum Nachtwächter« im Ortsteil Lienzingen nächtigen. Die Straßen lagen so spät leer, alles wirkte aus der Zeit gefallen, reihenweise Fachwerkhäuser hinter Kopfsteinpflaster. Im Schein seiner Fenster sah der Gasthof aus wie eine Stätte aus einer Märchenwelt. Altes Fachwerk musterte die Fassade, im ersten Stock sprang ein prächtiger Fenstererker vor. Ich trat ein. Ich hatte immer schon in einem Denkmal übernachten wollen.

Das Haus ist der älteste Fachwerkbau im Ort, und auch in allen Orten ringsum: Sein hinterer Teil wurde 1441 in Ständerbauweise errichtet, bei der die stützenden Balken von der Sohle bis zum First durchlaufen. Das prächtige Vorderhaus wurde ein Jahrhundert später gebaut. Die Familie Pfullinger hat das Gebäude, das zur Ruine verfallen war, über Jahre hinweg restauriert.

Mein Zimmer war eines modernen Hotels würdig, aber aus jeder Bohle sprach das Alter des Hauses. Ich ging vor dem Schlafen eine Weile hin und her, dem Knarren der Dielen nach. Ich hoffe, ich habe niemanden aus dem Schlaf schrecken lassen.

hotelrestaurant-nachtwaechter.de

Zum Nachtwächter

Knittlinger Straße 21

75417 Lienzingen

Tel. 07041/951 10

DZ ab 94 Euro.