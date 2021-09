Tradition mit Infinitypool

Das Ziel der meisten Südtiroler Hoteliers: die Gäste im Haus zu behalten. Mit riesigen Spa-Bereichen, Infinitypools und Dreiviertel-Pension gelingt das oft gut.

Magdalena Erlacher, 28 Jahre alt und mit ihrer Mutter Chefin des »Forsterhofs«, will genau das Gegenteil: »Südtirol hat so viel mehr zu bieten als Kuchenbuffets und Saunagänge«, sagt sie und schickt ihre Gäste lieber raus, auf die Waalwege und in die Restaurants der Region. Sie hat eigens einen Reiseführer erstellt, der auf jedem der 25 Zimmer liegt. Einen Infinitypool mit Blick auf Meran gibt es trotzdem. Und in einigen Suiten sogar einen Whirlpool oder eine Hydro-Sauna für zwei.

2018 haben die Erlachers begonnen, den »Forsterhof« von einem Apfelhof mit Pension in ein modernes Hotel zu verwandeln. Ein großer Schritt für eine »kleine Bauernfamilie«, wie Magdalena Erlacher sagt. Die duftenden Apfelplantagen, die den »Forsterhof« umgeben, werden immer noch von ihrem Vater und ihrem Bruder bewirtschaftet. Ihren Apfelsaft kann man an der Rezeption kaufen. Auch die Marmeladen, das Gemüse, die meisten Früchte und oft auch Wurst und Speck fürs außergewöhnlich leckere Frühstück stammen aus eigener Produktion. Was nicht gegessen wurde, kriegen die Schweine. So bleibt alles im Kreislauf.

Abendessen gibt es im »Forsterhof« nicht, da ist Erlacher realistisch: »Um beim Essen mit den großen Hotels mithalten zu können, fehlen uns die Kapazitäten.« Das ist sehr sympathisch, einen Snack gibt es trotzdem und gute Weine und Drinks an der »Vertrauensbar«. Rausgehen kann man ja morgen ­wieder.

Forsterhof

Brauhausstraße 45

39022 Algund/Forst, Südtirol,

Tel. 0039/ 0473/44 85 78, DZ ab 98 Euro inkl. Frühstück.