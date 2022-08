Was aus Dantes Paradies wurde

Der Graf macht nicht viel Aufhebens um sich oder den berühmten Vorfahren. Sperello di Serego-Alighieri hat voriges Jahr dem Stadtrat von Florenz bedeutet, man möge sich nicht weiter bemühen, Dantes Verbannung endlich aufzuheben. Auf dem Weingut im Valpolicella, das Dantes Sohn Pietro vor 650 Jahren gekauft hat, lebt der Graf in einem abgeschotteten Nebengebäude. Die Weinproben in der Cantina sind öffentlich, man kann den hochgelobten Amarone des Grafen sowie Honig kaufen, es riecht nach Kirschfässern, in denen Grappa lagert, gelegentlich werden Hochzeitsgesellschaften bewirtet, aber in den acht Gästeapartments findet man seine Ruhe inmitten des Touristentrubels zwischen Verona und dem Ostufer des Gardasees. Kein Pool, kein Restaurant, kein Zimmerservice, die Küchen sind voll ausgestattet, bei der Ankunft findet man eine Flasche Wein auf dem Wohnzimmertisch, es gibt nur Frühstück. Der Graf hält es schlicht. Wie schön.

Hinter der 200 Meter langen Zypressenallee führt ein Wanderweg hoch nach San Giorgio. Etwas mehr als eine Stunde wandert man durch den Wald bis nach oben. Neben der Kirche aus dem achten bzw. elften Jahrhundert steht eine kleine Kneipe, tätowierte Kellner servieren auf der Piazza ein Nudelgericht täglich, dazu Franciacorta – und man hat einen weiten Blick auf den Gardasee zur Rechten und auf Verona zur Linken. Zwei Tage lang konnten wir uns kaum mehr wegbewegen von der Piazza. Dabei sind die Apartments sehr gemütlich.

La Foresteria Serego Alighieri Via Giarre 277, Località Gargagnago 37015 Sant Ambrogio di Valpolicella (Verona)

Tel. 0039/0457/70 36 22

Apartments ab 126 Euro/Nacht

Ferienwohnung für 2 Pers. ab 125 Euro/Nacht