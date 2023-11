Wie Italien schmeckt

Der Hof liegt in der Nähe von Reggio Emilia inmitten von Weinbergen mit Spergola- und Lambruscotrauben. Aus denen macht die Familie Crotti seit 50 Jahren Aceto Balsamico, den echten, der in Fässern aus unterschiedlichen Hölzern unter dem Dach reift. Reihum wandert die Mischung aus Traubenmost und Weißweinessig im Jahresturnus von Esche zu Maulbeere, zu Kastanie, Wacholder, Kirschbaum, Eiche und Akazie, so lange, bis ein Großteil in der Sommerhitze der Emilia Romagna verdunstet ist. 150 Liter bleiben so jährlich vom preisgekrönten Balsamico übrig, La Repubblica zählte ihn anlässlich der Expo 2015 zu den 100 begehrtesten Produkten Italiens.

Zwei Schwestern, ursprünglich aus der Modebranche, machten vor zwanzig Jahren aus dem Hobby ihres Vaters ein Geschäft: Silvia Crotti besucht die Kundschaft bis nach Singapur, Cristina Crotti macht Kostproben für Gäste und lässt sie die Süßegrade unterschiedlich alter Mischungen schmecken. An der Rezeption kann man sie in Parfumgröße kaufen.

Seit fünf Jahren vermieten die beiden Schwestern auch neun Zimmer: Bed and Breakfast, aber mit Stil. Man ist umgeben von Möbeln der Familie – und von der Familie selbst in diesem alten Haus mit Park, die Crottis im Erdgeschoss, die Gäste oben. Am Pool liegt ein größeres Apartment. Frühstück gibt es in einer früheren Scheune. Mit Balsamico für den Parmesan auf dem Buffet. Essen dann in Albinea, am besten in der Café-Bar am Platz. Das »Borgo« ist ein idealer Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden.

Le dimore del Borgo del Balsamico

Via Chiesa 25

42020 Botteghe di Albinea

Reggio Emilia, Italien

Tel. 0039/0522/59 81 75,

DZ ab 150 Euro/Nacht