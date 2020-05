Geheimtipp für offene Grenzen

Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Wenn das Zuhausesitzen eines Tages ein Ende hat, wird sich ein Gemisch aus Fernweh, Meeressehnsucht und gesparten Urlaubstagen in einer gewaltigen Karawane Richtung Süden entladen, aus der vielstimmiger Jubel zu hören ist: Gebt uns Zitronen und von dem namenlosen Rotwein, der im Mund so schön macht!

Wohl dem, der dann einen Geheimtipp kennt. Das »Hotel Gutkowski« wäre einer – es liegt so weit südlich wie in Europa nur möglich, auf der kleinen Insel Ortygia in der verzauberten Altstadt von Syrakus, Sizilien. Es ist eines dieser winzigen Boutique-Hotels, in denen man sich gleich wünscht, man hätte eine Reiseschreibmaschine mitgenommen, weil damit die Zimmereinrichtung perfekt wäre. Man kann aber auch einfach das Fenster aufmachen: Das Meer schlägt nur zwanzig Meter entfernt an die mächtige Stadtmauer.

Hinter dem Haus verirrt man sich sofort in den Gassen von Ortygia, die funktionieren wie eine Zeitmaschine: Sie spucken einen an immer wieder anderen antiken Plätzen und Gärten aus und manchmal an einer sagenhaften Eisdiele. Das Hotel selbst hat auch sehr gute Plätze: zwei Terrassen, die sich für Sundowner und Frühstück eignen, und ein sehr engagiertes Restaurant, in dem es abends gibt, was der Koch am Tag auf dem Markt bekommen konnte. Auch wenn der Name des Hotels nicht danach klingt – das ist der Süden, der uns gefehlt hat.

Hotel Gutkowski

Lungomare di Levante Elio Vittorini 18,

96100 Syrakus, Sizilien, Italien

Tel. 0039/0931/46 58 30

DZ ab 90 Euro