»Cast Away« auf griechisch

Eine beschauliche Hafenstadt, in der man sich in Gassen verliert und dabei weiße Häuserfassaden und üppig bepflanzte Vorgärten bewundert. Fischerboote, auf denen sich, wenn man genau hinschaut, vor Kurzem gefangene Oktopusse entdecken lassen. Strände und Buchten für einen Urlaubstag wie aus dem Bilderbuch, an denen die Sonne traumhaft untergeht. Und dann kann man auch noch die größte Tropfsteinhöhle der Kykladen besichtigen, dieser Inselgruppe im Ägäischen Meer. Das ist einiges, aber dann auch schon alles, was man auf Anti­paros erleben kann.

Dass es hier eine Höhle gibt, ist den Einheimischen seit Jahrhunderten bekannt. Was sie ­lange nicht wussten: Der älteste Stalagmit Europas steht darin, 45 Millionen Jahre alt soll er sein. Und genau das macht diese kleine Insel mit nur etwa 1000 Einwohnern so ­besonders: Sie ist der ideale Ort, um ein paar Tage lang Zeit an sich vorbei­ziehen zu lassen – umgeben von glasklarem Wasser, Sonne und griechischer Kultur. Völlig verständlich, dass auch Tom Hanks sich hier eine Ferienvilla gekauft hat.

Auf der bekannteren Schwesterinsel Paros steigt man in die Fähre und fährt in einer halben Stunde hinüber. Nur wenige Minuten vom Hafen entfernt, befindet sich dann das »ThalaSea«, eine Anlage mit schlichten Apartments, alle ausgestattet mit eigener Veranda oder Balkon. Auch wenn die Unterkunft einfach ist, kümmert sich das Personal, als wäre man selbst ein Hollywoodstar: Die Koffer bringen sie vom Hafen zum Hotel, begrüßen einen mit frisch geschnittenen Früchten und ­haben so viele Tipps, dass man selbst auf diesem Fleckchen Erde den Eindruck bekommt, dass man nicht lange genug bleiben kann.

ThalaSea

Psaraliki Beach

84007 Antiparos, Griechenland

Tel. 0030/22840/6 15 55

DZ ab 80 Euro/Nacht