Experimentierfreudig

Die Harvard University vergibt jedes Jahr eine eigene Variante des Nobelpreises, und zwar an die kuriosesten Forschungsprojekte des Jahres. Im Vergleich mit den richtigen Nobelpreisen sind dabei die Beschreibungen der Projekte oft auch für Laien verständlich, wenn auch natürlich selten nachvollziehbar. 2015 wurde das Forschungsteam einer Universität in Chile ausgezeichnet, das ein recht wirkungsvolles Experiment mit Hühnern vorgenommen hatte. Den Tieren wurden Saugglocken am Hintern befestigt, woraufhin ihr Bewegungsablauf plötzlich dem von Dinosauriern ähnelte. So einfach, so genial! Wer aus Hühnern Dinosaurier macht, hat auf jeden Fall eine Auszeichnung verdient. Als Preis gibt es in Harvard zwar nur einen sprichwörtlichen Blumentopf zu gewinnen, aber am Abend findet dafür auch noch eine berüchtigte Party statt. Und statt im Frack und mit Lackschuhen dürfen die Preisträger dazu ganz leger mit Loafern und Duffle Bag kommen – so macht Wissenschaft Spaß.