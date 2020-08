Streitobjekt Männersandale

Über Herrensandalen und ihre stilgerechte Anwendung streitet sich hierzulande seit Jahrzehnten die Fachwelt. Oder besser gesagt, die Fachwelt kollidiert jeden Sommer mit dem Ist-Zustand auf der Straße. Irgendwie fühlen sich beide Seiten unverstanden – nackte Männerfüße, weiße Strümpfe, Trekkingsandale, was ist denn nun in welcher Kombination und wo erlaubt? Eine derartige Atmosphäre aus Misstrauen und Verunsicherung muss ja irgendwann zu trotzigen Gegenmaßnahmen führen, wie dieser Schnappschuss beweist. Der Typ trägt Damensandalen und kombiniert dazu einen leichten Sommeranzug aus Rasierschaum. Vielleicht, weil dieses Ensemble das Einzige ist, was im Zusammenhang mit Sandalen »noch geht«? Oder dreht es sich um fragile Männlichkeit, dargestellt als Hybrid aus maskulinen (Rasierschaum) und femininen (Sandalen) Eigenschaften? Egal, der Look ist jedenfalls toll. Profitipp – auf Geburtstagsfesten statt Rasierschaum auch einfach mal Sprühsahne verwenden, für ein herrlich sattes Tragegefühl.