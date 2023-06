Mit Gewohnheiten und Ritualen spare ich Denkarbeit, das ist gut für mein menschliches Gehirn mit seinen begrenzten Kapazitäten: an Wochenenden erstmal ein Cappuccino im Bett, an Fototagen nur schwarze T-Shirts (um unschöne Spiegelungen in Tellern, Gläsern oder Tropfen zu vermeiden), nach dem Yoga auf dem Weg zur Arbeit unbedingt ein paar dicke Vanillecroissants vom Biobäcker am Gemüsegroßmarkt mitnehmen. Viele dieser Gewohnheiten machen das Leben einfacher und lebenswerter – aber manche sind auch komplett sinnlos.

Es macht Spaß, auch scheinbar unbedeutende Gewohnheiten zu hinterfragen. In der Küche zum Beispiel ist es fast immer überflüssig Tomaten zu häuten, der kleine grüne Trieb in der Knoblauchzehe ist der lebendigste Teil der ganzen Zehe, kann also drin bleiben und die Stiele der allermeisten Kräuter schmecken genauso gut oder besser als die Blättchen, sofern sie nicht holzig sind - also einfach zusammen mit den Blättchen hacken.

Zucchiniblüten sind ein echtes frühes Gemüse, auf dem Markt, aber auch im Garten oder sogar auf dem Fensterbrett. Die männlichen Blüten (das sind die ohne Mini-Zucchini direkt hinter der Blüte) abzuzupfen, hilft der Pflanze, die verbleibenden Blüten besser zu ernähren. Immer mal wieder lassen sich Blüten ernten, um den Rest zu stärken. Und dann?

Füllen und überbacken ist eine gute Möglichkeit (etwa 3 Teile Ricotta und 1 Teil geriebenen Hartkäse verrühren, Kräuter druntermischen, in die Blüten füllen, mit ein paar Tomatenwürfeln und einem Spritzer Olivenöl im Ofen backen, bis sie hübsch braun sind). Aber auch ausgebacken als eine Art Piccata mit Ei und Käse schmecken sie sehr gut – und das geht noch viel schneller.

Nachdem wir das Video zum Rezept schon fotografiert hatten, dachte ich nochmals darüber nach, probierte es erneut aus und konnte zwei völlig überflüssige Kochgewohnheiten über Bord werfen (im Video sind sie noch drin). Erstens – auch wenn ich bisher sowohl in Restaurants als auch zuhause unzählige Blütenstempel sorgfältig aus Zucchiniblüten entfernt habe und es auch in den allermeisten Kochbüchern so beschrieben wird – der Blütenstempel kann drin bleiben, schmeckt nach wenig, aber gut. Ich weiß nicht, wer auf die seltsame Idee gekommen ist, ihn zu entfernen, wahrscheinlich ein Koch mit zu viel Freizeit und einem übersteigerten Ordnungssinn.

Zweitens ist es nicht nötig, die Blüten zu mehlieren. Das Mehl soll dafür sorgen, dass die Panade besser am Schnitzel oder hier eben an der Blüte haftet. Es schadet zwar nicht, aber sie haftet auch ohne Mehl ganz wunderbar. So wird das einfache Rezept noch einfacher, ich kann es Ihnen sehr empfehlen.

Gebackene Zucchiniblüten mit Schnittlauchbrot

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Vimeo widerrufen und Seite neu laden doc-1h25cln3v0 Externer Inhalt: Vimeo Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Vimeo blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Zubereitungszeit 20 Gesamtzeit 10 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Gesunde Snack-Rezepte

Zucchini-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 12 Zucchiniblüten Zucchini

100 g Parmesan

3 Eier Ei

Salz, Pfeffer

1 Bund Schnittlauch 4 EL Mehl

2 EL Olivenöl

4 EL Butter

Bauernbrot Brot, Bauernbrot

1. Zucchiniblüten vorsichtig waschen – manchmal krabbeln zum Beispiel noch Insekten darin herum. Den Käse reiben, mit Eiern verquirlen, leicht salzen und pfeffern.

2. Zucchiniblüten in der Käse-Ei-Masse wenden. Je 2 EL Butter und Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Zucchiniblüten bei mittlerer Hitze von beiden Seiten je 2 Min. goldbraun backen.

3. Auf kleinen Schnittlauchbroten servieren.