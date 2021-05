Was nervt Sie an Österreichern, Pia Hierzegger?

Geboren: 2. Februar 1972, Graz

Beruf: Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Moderatorin

Ausbildung: Germanistikstudium

Status: Bitte nicht freundlich

Gleich die erste Filmrolle hat ihr auf Jahre hinweg ein Image verpasst. »Immer wenn man dann eine Strenge gebraucht hat, hat man mich genommen«, erzählt Pia Hierzegger in einem Interview im ORF. Hierzeggers Karriere hatte allerdings schon lange vor diesem Film, der Nacktschnecken hieß und 2004 in Österreich sehr erfolgreich im Kino lief, begonnen. Genau genommen mit einem prägenden Auftritt als Heilige Maria beim Krippenspiel im Kindergarten. Später studierte sie ein bisschen, dann immer weniger, stattdessen schrieb und spielte sie immer mehr. 1993 fand sie ihre künstlerische Heimat in der Off-Theater-Gruppe »Theater im Bahnhof« in Graz. Bis heute gehört sie zum Ensemble und führt Regie, sie lebt in Graz, pendelt beruflich und privat nach Wien, denn seit den Dreharbeiten von Wilde Maus (inklusive Sexszene, siehe unten) sind sie und Josef Hader (wieder siehe unten) offiziell ein Paar. Am 31. Mai läuft Waidmannsdank im ZDF, ein Film der österreichischen Fernsehreihe Landkrimi. Jede Folge spielt in einem anderen Bundesland, und irgendwie machen alle bei uns bekannten und beliebten Österreicher mal mit, Nicholas Ofczarek, Tobias Moretti, Nina Proll, Josef Hader. Diesmal ermittelt Pia Hierzegger in Kärnten, das Drehbuch ist übrigens auch von ihr.