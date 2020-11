Welches Tier erinnert Sie an sich selbst?

Geboren 3. Oktober 1962 in Athen (Griechenland)

Beruf Musiker

Ausbildung High School (abgebrochen)

Status Zurück aus der Vergangenheit

Im Film The Wrestler klagt Randy Robinson, gespielt von Mickey Rourke, die Achtziger seien musikalisch eine so unbeschwerte Zeit gewesen, und dann habe dieser depressive Grunge alles kaputtgemacht. Sein Gegenüber stimmt zu und ergänzt: »Like there’s something wrong with just wanting to have a good time.« Spaß ohne schlechtes Gewissen oder moralische Skrupel, diesen Hedonismus verkörperte keine Band glaubwürdiger als Mötley Crüe – mit unvergesslichen Hymnen wie Girls, Girls, Girls oder Looks That Kill. Vor allem ihr Schlagzeuger Tommy Lee, der sein Instrument auch mal kopfüber traktierte, lag abwechselnd auf einer Liege im Krankenwagen, einer Pritsche im Knast und mit Groupies auf dem King-Size-Bett eines Luxushotels. Klar, dass er ein paar Jahre lang mit Pamela Anderson verheiratet war, klar, dass er heute nicht mehr danach gefragt werden will, klar, dass er inzwischen einigermaßen geläutert und natürlich Vegetarier ist, weil irgendwann auch die schönste Party zu Ende ist. Beim Fototermin in Los Angeles war er nicht nur charmant, sondern vor allem selbstironisch. Er scheint es ganz gut hinzukriegen, älter (und ein bisschen ruhiger) zu werden, ohne den Rock ’n’ Roll zu verraten. Im Herbst ist sein neues Soloalbum mit dem Titel Andro erschienen.