Im Urzustand

9. Zeichnung von Daniel Libeskind: Die signierte Originalzeichnung (Tinte auf Papier) in den Maßen 20 mal 15 Zentimeter zeigt eine Konzeptstudie für das Jüdische Museum in Berlin und stammt aus den Achtzigerjahren. Der von Libeskind entworfene Bau wurde 2001 eröffnet und ist das publikumsstärkste Jüdische Museum in Europa. Der zickzackförmige Bau im Stil des Dekons-truktivismus schließt an ein bestehendes barockes Kollegienhaus an und schafft so einen scharfen Kontrast zwischen Alt und Neu. Manche erinnert der Grundriss an einen zerbrochenen Davidstern. Die Titan-Zink-Fassade mit ihren spitzwinkligen Fenstern erzeugt eine eigenartige Lichtführung, die laut Libeskind ein Schlüssel zum Verständnis des Baus ist: »Das Gebäude wird von Licht durchschnitten. Und ein Großteil des Gebäudes erschließt sich durch Licht. Es ist eine durch Licht erzählte Geschichte – vom Betreten des herrlichen Barockgebäudes, in die Dunkelheit und dann zu den verschiedenen Achsen, die man wählen kann.«