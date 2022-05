Lamm zu würzigem Grießbrei

Zubereitungszeit 1 Gesamtzeit 3,5 Schwierigkeit Rezept-Typ:

»Grießbrei oder Grießkoch kennt man als süße Variante. Mit Kräutern ist er nicht nur eine frühlingshafte Abwechslung zu cremiger Polenta. Der Kräutergeschmack passt gut zum Lamm. Als Beilage empfehle ich auch karamellisierte Bittersalate.«

Milchlammkeule mit Grießbrei und Frühlingskräutern

Zutaten: Für 4 Personen je 80 g Stangensellerie und Fenchel Sellerie

je 100 g Karotten und gelbe Rüben Karotte, Rübe

400 g Zwiebeln Zwiebel

2 Knoblauchzehen Knoblauch

Pflanzenöl zum Anbraten Öl

50 g Tomatenmark

5 Wacholderbeeren Beere

1 Lorbeerblatt

10 Pfefferkörner Pfeffer

1 Gewürznelke Nelken

je 1 Zweig Thymian und Rosmarin

2 Salbeiblätter Salbei

125 ml Weißwein Wein

400 ml Geflügelfond Fond 1 Lammkeule (ca. 550 g) Lamm

Salz, Pfeffer

Frische Kräuter nach Belieben Kräuter

20 g kalte Butter Butter

2 EL gehackte Petersilie Petersilie

Für den Grießbrei

3 gehäufte Esslöffel getrocknete Kräuter (etwa Kräutertee) Kräuter

40 g Grieß

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Abrieb von einer 1/2 Zitrone Zitrone

20 g kalte Butter Butter

Mischung aus frischen, saisonalen Kräutern Kräuter

Gemüse putzen, Zwiebeln schälen, jeweils klein würfeln, Knoblauch hacken, alles in einer ofen­festen Pfanne in Öl anbraten. Tomatenmark und Gewürze dazugeben, bei mittlerer Hitze 5 Minuten mitgaren. Mit Weißwein ablöschen, mit einem Drittel (etwa 130 ml) des Geflügelfonds auffüllen. Lammkeule salzen, pfeffern, in der Pfanne anbraten, dann auf das Gemüse legen. Das Ganze im vorgeheizten Ofen (155 Grad bei Ober-/Unterhitze) etwa 2 Stunden schmoren, nach und nach mit restlichem Geflügelfond übergießen. Keule nach etwa 1 Stunde umdrehen und herausnehmen, sobald sich das Fleisch leicht vom Knochen lösen lässt. Knochen entfernen, Fleisch in Frischhaltefolie oder in Backpapier eingerollt ruhen lassen. Bratensaft in einem Topf mit den frischen Kräutern 5 Minuten köcheln lassen, dann durch ein feines Sieb passieren und abschmecken. Zuletzt die kalte Butter und die gehackte Petersilie einrühren. Für den Grießbrei kochendes Wasser über die getrockneten Kräuter gießen, 5 Minuten ziehen lassen, abseihen. Grieß in einem Topf 2 Minuten trocken anrösten. Mit den abgeseihten Kräutern und 180 ml Wasser zu einem Brei kochen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und ­Zitronenabrieb abschmecken. Die kalte Butter und die frischen, klein geschnittenen Kräuter ­unterrühren. Keulentranchen auf dem Grießbrei platzieren und mit Bratensaft überträufelt servieren.