Der schönste Salat des Winters

»Rotkohl gekocht, kennt man. Aber als Salat? Dabei ist er schön knackig und fruchtig und passt das ganze Jahr. Im Winter als Alternative zu geschmorter Gänsekeule oder herzhaftem Braten, im Sommer mit gebackenem Ziegenkäse oder auf dem Grillbuffet.«

Rotkohlsalat mit Orange und Haselnuss:



Für 4 Personen als Beilage oder 2 als Hauptgericht

Zutaten: Für 4 Personen Für den Salat

½ Kopf Rotkohl (ca. 500 g) Rotkohl

2 Orangen Orange

50 g geröstete Haselnüsse (ohne Haut; ungeröstete Haselnüsse kann man im Ofen bei 180 Grad 10 Minuten rösten) Haselnüsse

1 Schale Shisokresse (ersatzweise Melisse oder Minze) Kresse, Shiso-Blätter Für das Dressing

Saft von ½ Orange (falls nötig) Orangensaft, Orange

40 ml Olivenöl

70 ml Haselnussöl (alternativ Walnussöl oder Mandelöl) Nussöl, Walnussöl

50 ml heller, süßer Balsamicoessig Essig

5 g Salz

Die äußeren Blätter vom Rotkohl lösen, den Strunk kegelförmig herausschneiden und den Kohl quer mit einem Messer oder Gemüsehobel in sehr feine Streifen schneiden. 30 Minuten in Eiswasser legen (dafür zwei Hände voll Eiswürfel in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben, dadurch wird der Salat richtig knackig und verliert seine blaue Farbe). Dann in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und mit Papier oder einem sauberen Küchentuch trocken tupfen.

Die Orangen schälen, dabei auch die weiße Innenhaut entfernen. Die Fruchtfilets mit einem scharfen Messer zwischen den Trennhäuten herausschneiden. Dabei den Saft auffangen.

Für das Dressing den aufgefangenen Orangensaft, falls nötig, mit weiterem Saft auf 50 ml auffüllen. Mit Olivenöl, Haselnussöl, Essig und Salz verrühren. Den Rotkohl kurz vor dem Servieren mit dem Dressing marinieren. Die Orangenfilets zum Rotkohl geben. Die Haselnüsse halbieren oder grob hacken, ebenfalls hinzufügen und alles miteinander mischen. Die Kresse abschneiden, in einem Sieb abbrausen, trocken tupfen und auf den Salat streuen (alternativ Melisse- oder Minzeblättchen).