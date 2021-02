Dieser Fisch macht gute Laune

»Christian Jürgens rief vor einem Jahr die Challenge ›Lemon for Kids‹ ins Leben, bei der für kranke Kinder gespendet wurde. Teilnehmer sollten ein Video davon hoch­laden, wie sie eine saure Zitrone mit Honig, schwarzem Pfeffer, Kurkuma und Ingwer im Ganzen essen. Das ergab lustige ­Gesichter, viele Spenden – und mich haben die Zutaten zu einer Vinaigrette angeregt.«

Saibling mit Vinaigrette aus Zitrone, Kurkuma, Ingwer und Honig



Zutaten: Für 4 Personen 1 Schalotte

500 g Saiblingsfilet

15 g frischer Ingwer in Bio-Qualität

20 g frische Kurkumawurzel in Bio-Qualität

2 EL Honig

2 Zitronen (Saft) 1 Bio-Zitrone (Abrieb)

2 EL Reisessig

80 ml Olivenöl

15 ml geröstetes Sesamöl

10 ml Sojasauce

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Mengenangaben für Vorspeisengröße, Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten

Schalotte schälen und mit einem scharfen Messer in feine Ringe schneiden. In Eiswasser legen, damit die Schalotte etwas an Schärfe verliert. Saiblingsfilet dünn aufschneiden, auf einem Teller flach verteilen. Für die Vinaigrette Ingwer und Kurkuma auf einer feinen Reibe in eine Schüssel raspeln. Mit Honig, Zitronensaft und -abrieb, Reisessig, Olivenöl, Sesamöl, Sojasauce sowie etwas Salz und Pfeffer verrühren. 10 Minuten ziehen lassen. Vinaigrette über dem Fisch verteilen, darauf die abgetropften Schalottenringe legen. Als Garnitur sind Feldsalat, Portulak oder Friséespitzen gut geeignet.