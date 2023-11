Risotto für Schwarzfahrer

»Riso Venere ist ein sehr nussig schmeckender, gesunder Vollkornreis ­­mit einer langen Garzeit. Er ist kaum matschig zu kochen, Vorsicht ist trotzdem geboten: Die schwarzen Körner färben wie ­Tintenfisch! Die Bitterstoffe des Gemüses kontert dieser italienische Reis wunderbar.«

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Zutaten: Für 4 Personen Für das Risotto

50 ml Olivenöl Olivenöl

80 g Zwiebel (gewürfelt) Zwiebel

1 Knoblauchzehe (fein gehackt) Knoblauch

250 g Riso Nero (aus dem Piemont, erhältlich in vielen Bio-Läden) Reis

Salz

200 ml Weißwein Weißwein

1,2 l Gemüsebrühe Gemüsebrühe

100 g Butter Butter 200 g Parmesan (oder­160 g Gorgonzola oder 120 g Belper Knolle) Parmesan

Pfeffer

20 ml Zitronensaft Zitrone

1 Handvoll Petersilienblätter oder Schnittlauch (gehackt) Petersilie

Für den Radicchio

200 g Radicchio Radicchio

3 EL Olivenöl

Pfeffer, Salz

Öl in einem möglichst breiten Topf erwärmen. Zwiebel und Knoblauch 2 Minuten glasig anschwitzen. Reis dazugeben, 2 Minuten rühren, etwas salzen und mit Weißwein ablöschen. So lange einköcheln, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Nun 300 ml heiße Gemüsebrühe darübergießen. Umrühren und 10 Minuten leicht köcheln lassen. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis die gesamte Brühe aufgebraucht ist, der Reis sollte dabei nie ganz trocken liegen. Nebenbei für das Risotto den Käse reiben, die Petersilie waschen und klein hacken.

Die welken Blätter vom Radicchio entfernen, das runde Gemüse in daumendicke Scheiben schneiden. In einer ausreichend großen Pfanne 3 EL Öl erhitzen und die Radicchioscheiben scharf anbraten, von jeder Seite ca. 1 Minute, sie sollen Farbe annehmen. Pfeffern und salzen. In einen tiefen Teller schütten, damit das Gemüse nicht nachgart.

Wenn der Reis nach ca. 35 bis 40 Minuten gar und die Brühe fast verkocht ist, Butter einrühren, dann den Parmesan. Mit Pfeffer und Salz abschmecken, Zitronen­saft unterrühren. Das Risotto sollte eine cremige Konsistenz haben und nicht ganz flüssig sein. Radicchio mit den Fingern zerzupfen und anrichten. Mit Petersilie oder Schnittlauchröllchen bestreuen und mit einigen Tropfen Olivenöl beträufeln.