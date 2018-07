»Diese Woche bin ich beruflich in einer wirtschaftlich schwachen Region und wohne in einem kleinen Hotel. Die Mitarbeiter sind sehr freundlich. Dennoch fühle ich mich unwohl, weil der Komfort mäßig ist (Frühstück, Internet, Bad). Kann ich in ein größeres, stärker gebuchtes Hotel mit mehr Komfort umziehen oder soll ich das kleinere Hotel unterstützen?« Kerstin R., Köln



Rein objektiv betrachtet spräche so manches dafür, dass Sie das Hotel wechseln. Hotels gehören zu einer Branche, in der nicht nur das Wohl des Gastes, sondern auch sein subjektives Sich-wohl-Fühlen im Zentrum steht. Es ist also ein legitimer Grund dafür, sich ein besseres Hotel zu suchen. Und man muss auch die positiven Seiten sehen: Wenn die Gäste in das andere Hotel ­abwandern, sollte die legendäre unsichtbare Hand des Marktes das kleine Hotel dazu bewegen, seinen Standard zu erhöhen.



Dennoch gefällt mir das Abreisen nicht, auch wenn es berechtigt sein mag. Sie verbringen dort nicht Ihren Jahres­urlaub, sondern ein paar Nächte, während Sie tagsüber Ihren Geschäften nachgehen. Das erfordert keine sofortigen Notmaßnahmen. Und wenn Sie wollen, können Sie das nächste Mal im anderen Hotel buchen.



Das mag leicht widersprüchlich klingen, aber zum einen tut ein wenig Gelassenheit im Leben gut, zum anderen würde ich, weil Sie die Freundlichkeit des kleinen Hotels betonen, diese auch belohnen. Und vorzeitiges Abreisen hat etwas von einem unfreundlichen Akt. Zudem finde ich es prinzipiell gut, die Kleineren, Schwächeren, die es im Wettbewerb schwerer haben, zu unterstützen. Ich habe – das ist jetzt allerdings ein subjektives Argument – ein gewisses Faible für sie, auch weil sie das Leben bunter machen. Besonders wenn man bei ihnen auf Individualität und Herzlichkeit trifft.



Jedoch sollten Sie die Rücksichtnahme nicht zu weit treiben, indem Sie nichts sagen, um niemanden zu verletzen, sondern Sie sollten die Hotelleitung auf Ihre Überlegungen ansprechen. Zumindest Frühstück und Internet sind mit wenig Aufwand kurzfristig zu ändern. Ein entsprechender Hinweis kann sehr wertvoll sein und ist insofern besser als ein vermeintlich nettes Schweigen.

