»Meine vier Enkelkinder (9, 10, 12 und 14) bekommen von ihren Eltern altersgestuftes Taschengeld. Ich will sie gelegentlich wegen besonderer Wünsche gleichzeitig unterstützen. Soll ich jedem Enkelkind dann die gleiche Summe geben – oder etwa ein Vielfaches des altersgestuften Taschengeldes? Dann bekäme jedes eine unterschiedliche Summe.« Ulrich Z., Augsburg



Bei Fragen zur Gerechtigkeit schlägt man am besten bei Aristoteles nach. Er unterschied zwischen austeilender und ausgleichender Gerechtigkeit. Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit, zum Beispiel beim Handel oder bei Strafe und Ersatz von Schäden, sei streng arithmetisch zu verfahren, also unabhängig von der Person. Bei der austeilenden Gerechtigkeit hingegen müsse die Person berücksichtigt werden, deren Verdienstlichkeit oder Würdigkeit (axia).



Passt das bei der Verteilung von Geld oder Taschengeld an Kinder? Beim Taschengeld empfehlen Fachleute fast einhellig eine Altersstaffelung, also Ungleichbehandlung. Das Deutsche Jugendinstitut nennt auf Nachfrage drei Gründe dafür: das zunehmende Geldverständnis, die zunehmenden Bedürfnisse und die zunehmende Autonomie. Ihr entspricht ein wachsender Radius der Freiheit, der zunehmende finanzielle Eigenverantwortung auf der einen Seite ermöglicht, auf der anderen erfordert. Interessanterweise kommt man damit wieder in die Nähe von Aristoteles und der von ihm empfohlenen Würdigkeit als Maßstab der Verteilung.



Auf diesen Überlegungen basierend findet sich eine gerechte Lösung. Bei allen Geldgaben, die in die Zukunft gerichtet sind, etwa im Fall eines Sparkontos, auf das Sie als Großvater für Ihre Enkel einzahlen, stehen dem Ihre Enkel in der Zukunft als relativ gleich gegenüber, zum Beispiel als 18-Jährige mit Eintritt der Volljährigkeit. Das erfordert Gleichbehandlung. Handelt es sich jedoch um Zuwendungen zum sofortigen Einsatz, stehen dem Ihre Enkel je nach Alter als sehr unterschiedlich gegenüber. Einen Fünfjährigen würden Sie mit fünfzig Euro überfordern, einer Fünfzehnjährigen mit fünf Euro wenig helfen. Völlige Gleichbehandlung scheint hier fragwürdig. Jedoch haben Sie als spendabler Opa da auch einen großen Freiraum.



