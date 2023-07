Italiens Norden neu entdecken

Drei Zinnen, Seiser Alm, Bozen: Wer ab und zu in Südtirol ist, hat ziemlich sicher längst seine Lieblingsorte – und Lieblingsunterkünfte. Das ist praktisch, kann einen aber auch um Erfahrungen bringen. Damit Sie auch mal neue Ecken und Betten in Italiens nördlichster Provinz kennenlernen, verlosen wir in dieser Woche zusammen mit Booking Südtirol, dem offiziellen Buchungsportal des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbands, einen Hotelgutschein im Wert von 1000 Euro.