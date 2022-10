Übernachten, wo Sie wollen

Die Pandemie hat das Reisen verändert: volle Lobbys, überfüllte Frühstückssäle – eigentlich will man all das nicht mehr. Numa hat sich deshalb auf so unkonventionelle wie schöne Unterkünfte in Europas Metropolen spezialisiert. Die junge Firma bietet Übernachtungen in hübsch designten Zimmern und Apartments an, ein- und ausgecheckt wird per Smartphone. Wir verlosen diese Woche zwei Numa-Gutscheine im Wert von je 400 Euro.