Lauschangebot

Sollte man als junger Mensch die Schule schwänzen, um den irrwitzigen Versuch zu unternehmen, ohne Eintrittskarte auf ein Metal-Konzert zu kommen? Na, unbedingt. Aus solchen Geschichten besteht das Erwachsenwerden. Und einen Spielfilm kann man auch gut daraus machen. The Night Of The Beast erzählt die Geschichte zweier junger Männer, die in Bogotá auf ein Iron-Maiden-Konzert wollen (das es so wirklich gab, inklusive der Ausschreitungen). Wir verlosen zum Heimkinostart ein »Primus«-Soundsystem von »sonoro«.