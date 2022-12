6. Dezember: Akku-Staubsauger mit Wischfunktion

Liebe und Partnerschaft

Der Beziehungsfeind Nr. 1

Warum bekommt das Smartphone von der Partnerin mehr Aufmerksamkeit als man selbst? Und was treibt der Partner da so unglaublich Wichtiges? Was die digitale Eifersucht mit der Liebe macht – und wie man sich wieder so nah kommt, dass kein Handy mehr dazwischen passt.