Ausgerechnet der!

»Meine ehemals beste Freundin, mit der ich fast keinen Kontakt mehr pflege, hatte vor einem Jahr mit einem Mann eine sexuelle Beziehung, die nach einigen Wochen in die Brüche ging. Meine Freundin hat diese Trennung damals sehr verletzt. Nun, über ein Jahr später, habe ich große Gefühle für ebendiesen Mann entwickelt und bin mit ihm eine Beziehung eingegangen. Ist es moralisch verwerflich, dass ich mich ausgerechnet in diesen Mann verliebt habe?« Greta L., Dachau

Zur Hölle mit der Moral. Vergessen Sie die mal ganz schnell. Welche ­ Alternative haben Sie denn? Sie würden doch nicht allen Ernstes auf diese Liebe verzichten, nur weil eine Frau, mit der Sie ohnehin kaum noch Kontakt haben, denselben Mann auch mal begehrt hat. Oder? Wenn Sie das so umtreibt, können Sie ja mal mit ihr reden und ihr sagen, wie die Dinge stehen und dass Sie sich in einer perfekten Welt einen anderen, ganz frischen Mann ausgesucht hätten, aber was soll man machen, c’est la vie (oder wie meine Großeltern zu sagen pflegten: Tel Aviv). Wenn sie wirklich eine Freundin ist, wird sie über ihr anfängliches Befremden irgendwann hinwegkommen. Sie sind ihr ja nicht in die Quere gekommen, diese Beziehung ging ja, wenn ich das richtig verstehe, völlig ohne Ihr Zutun auseinander.

Als ich klein war, gab es zwischen meinen Brüdern und mir die Verabredung, dass demjenigen von uns, der ein neues Nutella-­Glas öffnet, dieses Nutella-Glas »gehört«. Wir rangelten jedes Mal um ein neues Glas, jeder wollte der sein, dem es gelänge, als Erster mit dem Messer die Folie aufzustechen, was ein beglückendes Knallen verursachte, und wer auch immer gewann, rief beim Zustechen seinen eigenen Namen, was bedeutete, das Nutella-Glas war nun seines und hieß nach ihm.

Jetzt mal abgesehen davon, dass diese ganze Sache ein Kinderspiel ohne jeden Sinn war (denn selbst wenn das Nutella-Glas dann zum Beispiel mir gehörte, durften auch die anderen sich aus »Johanna« bedienen), möchte ich darauf hinweisen, dass ein Mann nicht wie ein Nutella-Glas aus diesem Kinderspiel ist. Er gehört nicht für immer einem anderen Menschen, nur weil der schneller war. Er ist frei. Sie sind frei. Ihre Freundin ist frei. Schmeißen Sie Ihr Schuldgefühl, das niemandem nutzt, übrigens auch Ihrer Freundin nicht, über Bord und genießen Sie Ihre neue Liebe.