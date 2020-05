Vorsicht, bissige Nachbarin 

»Ich habe eine Nachbarin, die die neue Freundin ihres Exfreundes so heftig attackiert hat, dass sie wegen gefähr­licher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Sie war auch gewalttätig gegen ihren Exfreund. Nun hat sie einen neuen Freund. Soll ich ihn vor dieser Frau warnen oder mische ich mich in Dinge ein, die mich als Nachbarin nichts angehen?« Alexandra S., Lübeck

Aus reinem Interesse: Wie würden Sie es dem neuen Freund Ihrer Nachbarin denn sagen wollen? Also ganz praktisch. Würden Sie darauf warten, ihn irgendwann allein im Treppenhaus abzupassen, und ihm dann zuflüstern, dass er sich in Acht nehmen muss? Und gleich noch eins weitergedacht: Wie würden Sie es aufnehmen, wenn er sich nicht sogleich herzlich bei Ihnen für den teilnahmsvollen Hinweis bedankt?

Manchmal hilft es ja, sich Sachen ganz konkret vorzustellen, also gedanklich Schritt für Schritt das wahrscheinlich anzunehmende Szenario durchzugehen. Und da ist man eigentlich sehr schnell bei der Tatsache, dass Ihnen der neue Freund Ihrer früher gewalttätigen Nachbarin nicht um den Hals fallen wird, wenn Sie ihm etwas verraten, das er womöglich weiß, ohne dass er danach gefragt hätte.

Vielleicht kennen sich die beiden ja aus dem Verurteilte-Körperverletzer-Milieu? Vielleicht haben beide denselben Bewährungshelfer, vielleicht ist er ihr Bewährungshelfer, was wissen denn wir? Und was machen Sie, wenn er das seiner Freundin erzählt, bringen Sie sich damit nicht in Gefahr? Oder: Was, wenn Ihre Nachbarin sich weiterentwickelt hat und nie wieder im Leben irgendjemandem ein Härchen krümmt? Was hätte der neue Freund dann von der überholten Warnung? Und warum sind Sie überhaupt so auf seiner Seite – was, wenn er ein richtig mieser Verbrecher ist und Ihre Nachbarin davon genauso wenig ahnt wie Sie?

Worauf ich hinauswill: Es sind einfach zu viele offene Fragen in diesem Spiel. Und solange eine ganz bestimmte Frage aber nicht gestellt wird, und zwar vom neuen Freund Ihrer Nachbarin direkt an Sie, sollten Sie sich besser heraushalten. Diese Frage würde lauten: »Hallo, ich bin der neue Freund Ihrer Nachbarin, gibt es etwas aus ihrem Vorleben, das ich Ihrer Meinung nach wissen sollte?«