Eifersüchtig auf eine Verstorbene

»Ich bin frisch in einer Beziehung mit einem Mann, dessen­ Frau vor zwei Jahren jung an Krebs starb. Ihre Eltern sind zu mir sehr freundlich. Sie laden mich zusammen mit ­meinem Freund auch ständig zu Familientreffen ein, ­aktuell zur Geburtstagsfeier der Verstorbenen. Ich fühle mich damit unwohl und habe mit Eifersucht der Verstorbenen gegenüber zu kämpfen. Am liebsten würde ich sie aus meinem Leben komplett ausklammern, was aber nicht geht, denn für meinen Freund ist die Vergangenheit wichtig. Er sagte, es sei ihm wichtig, dass ich auf der Feier dabei bin. Soll ich absagen oder hingehen?« Hannah B., per Mail

Ich fürchte, wenn Sie in Konkurrenz zu der verstorbenen Frau Ihres Freundes gehen, hat Ihre Beziehung keine Chance. Das ist nicht einfach eine gescheiterte Beziehung, da ist nichts in die Brüche gegangen, da ist jemand gestorben. Der Mann, den Sie lieben, hat eine existenzielle und tragische Erfahrung gemacht, bevor Sie in sein Leben kamen, und die wird immer zu ihm gehören. Das wussten Sie natürlich, als Sie sich auf ihn einließen. Ich will Sie überhaupt nicht kritisieren. Ihnen ist selbst klar, dass Ihre Eifersucht irrational ist, aber gegen die eigenen Gefühle ist man oft machtlos, und sie nicht haben zu wollen, verstärkt sie in der Regel nur. Was also können Sie tun?

Klar können Sie sich ein paarmal mit irgendwelchen Entschuldigungen heraus­reden, aber das eigentliche Problem lösen Sie damit nicht. Wenn Sie mit diesem Mann zusammenbleiben wollen, müssen Sie seine verstorbene Frau sozusagen adoptieren. Sie müssen sie annehmen und in Ihre Beziehung integrieren. Sie gehört zu Ihrem Freund wie ein dritter Arm oder eben wie eine verstorbene Frau. Falls Sie das alleine nicht hinkriegen, holen Sie sich therapeutische Unterstützung. Abgesehen davon, dass das noch niemandem geschadet hat, bekommt man Eifersucht ohnehin nur in der Auseinandersetzung mit sich selbst in den Griff.

Klingt mühsam, da gebe ich Ihnen recht. Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Dass dieser Mann in der Lage war, nach diesem Verlust sein Herz wieder aufzumachen, und zwar für Sie, und dass sogar die Eltern der Verstorbenen die Stärke haben, Sie als neue Frau an seiner Seite willkommen zu heißen, ist nahezu ein Wunder an menschlicher Größe. Sie können sich wirklich glücklich schätzen, so schöne Menschen kennengelernt zu haben, und wissen Sie, was ich glaube – wahrscheinlich hätten Sie und die verstorbene Frau sich total geliebt.