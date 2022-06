Wo alle bekommen, was sie brauchen

Verreisen mit Kindern kann anstrengend sein. Ich erinnere mich gut, wie ich meinen Mann in einem wundervollen Hotel in der Provence anflehte, er möge mit der aus Deutschland mitgebrachten Nudelpackung in die Küche gehen und darum bitten, unserem Sohn eine ordentliche Portion »Nudeln ohne alles« zu kredenzen. Seither verreisen wir nicht mehr ohne Nudeln, auch nicht an die Schlei. Aber auf »Gut Damp« blieb die Packung verschlossen.

Auf dem historischen Gutshof hat man sich auf komplizierte Gäste mit Kindern, Hunden oder anderen individuellen Bedürfnissen eingestellt. Erst seit Kurzem gibt es in einer der Scheunen Ferienlofts mit Hotel-Service. Die Apartments sind mit Küche und Sitzecke ausgestattet, morgens stehen frische Brötchen vor der Tür, und wer es wünscht, dem werden die Betten gemacht. Speisen kann man im rustikalen »Kuhhaus«, an diesem Abend sitzt neben uns im Restaurant Alexander zu Reventlow, der Eigentümer des Guts. Der Graf wohnt mit seiner Familie im anliegenden Herrenhaus und hat sich vorgenommen, den tradi­tionellen Hof seiner Eltern zukunftsfähig zu machen.

Der Landwirt hat ein gutes Gespür für Stil – und ein großes Herz für Kinder. Unserem Jüngsten schmeckt im Restaurant mal wieder nichts. Er lässt ihm Mal­sachen bringen, die sorgen für noch mehr Freude als Nudeln ohne alles. Am nächsten Tag finden wir die zwei Bilder wieder, die an diesem Abend entstanden sind: gerahmt und aufgestellt in der Galerie des Restaurants.

Foto: Gut Damp

Gut Damp

24351 Damp

Tel. 04352/2203

Loft ab 139 Euro/Nacht, ­Mindest­aufenthalt zwei Nächte.