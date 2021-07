Der Geheimtipp

Der erste Gedanke beim Betreten des »Steinhauses am ­Auerbach«: Man muss den beiden sagen, dass sie dringend ihre Webseite überarbeiten sollten, in echt ist das alles ja noch viel schöner!

Zweiter Gedanke: Auf keinen Fall ­etwas sagen. Sonst war’s das mit diesem wunderschönen Geheimtipp. Am besten hören Sie sofort auf zu lesen, es gibt auch überhaupt nicht viel zu sagen über dieses Haus in Oberaudorf.

Es muss Sie gar nicht interessieren, dass das Münchner Architektenpaar Christine Arnhard und Markus Eck das holzverkleidete Steinhaus auf einem Grundstück direkt am Auerbach gebaut hat, mit Blick auf die österreichischen ­Berge. Dass es über zwei Schlafzimmer mit traumhaft gemütlichen Betten, eine Sauna, eine Dachterrasse, Fußbodenheizung, Kaminofen, Designermöbel und eine geräumige Wohnküche verfügt, in der sich Geschmack und Funktionalität ergänzen. Und dass man in dieser Küche nach einer Portion Willkommens-Spaghetti mithilfe mehrerer Espressi aus der Siebträgermaschine und mehrerer Gläser Wein aus der Hausbar Abende verbringen kann, die nie enden müssen. Außer man entscheidet sich, in der tiefen Badewanne in ­einem der beiden Bäder ein bisschen zu träumen, während man Musik über die Anlage hört.

Nein, das brauchen Sie alles nicht zu wissen. Aber manchmal ist es doch gut, einem Geheimtipp folgen zu können, wenn man auf der Suche nach dem ­nahezu perfekten Ort ist. Gern ge­schehen, und: Pssst.

Steinhaus am Auerbach

Rosenweg 10b, 83080 Oberaudorf

Tel. 089/381 57 92 76

Haus für fünf Personen ab 280 Euro/Nacht (ab 1 Woche).