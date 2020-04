Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Wenn man am Morgen nach einer zu langen Geburtstagsfeier zerknautscht in seinem Amsterdamer Hotelbett aufwacht und ein Hirsch im Zimmer steht, gibt es drei mögliche Erklärungen:

1. Drogen (nein, ehrlich nicht).

2. In der Nacht ist man einem Hirsch begegnet und hat ihn mitgenommen (in Amsterdam durchaus denkbar, aber … nein).

3. Der Hirsch muss Dekoration sein, und der Mensch, der das Zimmer eingerichtet hat, war sehr ambitioniert (Treffer! Die Erinnerung kommt zurück: Der lebensgroße Plastikhirsch stand beim Einchecken schon da).

Wenn Hotels cool sein wollen, lassen sie gern »namhafte Designer« einige Räume des Hauses gestalten. Dann muss man auf einiges gefasst sein: Als Designerin oder Designer will man für sein Geld so richtig kreativ abliefern. Siehe Hirsch. Im »Volkshotel« in Amsterdam sind sieben der 172 Zimmer solche Designerzimmer, sie heißen etwa »Johnny Jukebox«, »White Bike Room« oder »Cinema Boudoir«. Der Hirsch-Raum wird gerade neu gestaltet, bin gespannt. Wer es klassisch mag: Die übrigen 165 Zimmer sind normal (aber stilvoll) eingerichtet. Das sechsstöckige »Volkshotel« bietet zudem: tolle Blicke über die Stadt, eine Dachterrasse mit »Hot Tubs« in Holzfässern, einen eigenen Club, in dem DJs auflegen, und 85 »Working Spaces«. Alles hier ist verspielt, jung, lebensfroh, bezahlbar – genau richtig für Post-Corona-Zeiten.

Volkshotel

Wibautstraat 150

1091 GR Amsterdam

Tel. 0031/(0)20/261 21 00

DZ ab 89 Euro

volkshotel.nl