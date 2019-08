Zeitreise im Altbau

Wenn Sie in Warschau einen Fuß auf die Straße setzen: Obacht! Selbst in der Lwowska, einer Wohnstraße im Zentrum, in der das Hotel »Autor Rooms« liegt, um die Ecke von der sozialistischen Marszałkowska-Prachtstraße und der schicken Mokotowska, laufen Sie Gefahr, aus einem knapp vorbeirauschenden Auto angehupt zu werden. Seien Sie ansonsten sorglos.

Die Badezimmer der »Autor Rooms« sind mit Pflegeprodukten der Marke Tołpa ausgestattet – in Sachen Naturkosmetik ein Geheimtipp. Bisher kann man sie nur in Polen kaufen. Foto: Basia Kuligowska/Przemek Nieciecki

Außerhalb ihrer Autos sind die Warschauer außerordentlich bemüht, es Besuchern bequem zu machen. Auch gegen Wintergrau haben sie ein Mittel: Neonreklamen auf Dächern oder an Geschäften, die nicht nur Licht und Farbe, sondern auch Kunst ins Stadtbild holen. Die ganze Bandbreite von Reklamen seit den Fünfzigerjahren, die damals mit dem Auftrag angefertigt wurden, besser zu sein als die kapitalistische Werbung im Westen, kann man sich im Neon-Museum im Szenebezirk Praga anschauen.

Wer dann am Abend, den Bauch voller Pierogi (lecker und günstig findet man die in den noch existierenden Milchbars wie der »Mleczarnia Jerozolimska«), ins Hotel »Autor Rooms« kommt, merkt schnell, dass man es auch hier ernst meint mit der Bequemlichkeit: vier Zimmer auf 200 Altbau-Quadratmetern, eine Küche wie zu Hause, ein großes Esszimmer mit randvollem Bücherregal. Kaum ist man eingetreten, hat einen Schluck Schwarztee genommen, auf dem Plattenspieler dreht sich 1976: A Space Odyssey, Siebzigerjahre-Sci-Fi-Pop von Zbigniew Wodecki, fühlen sich die hupenden Autos wie Lichtjahre entfernt an.

Autor Rooms

Lwowska 17/7, 00-660 Warschau, Polen

Tel. 0048/797/99 27 37

DZ mit Frühstück ab 105 Euro

autorrooms.pl