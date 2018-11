Apocalypse Now

Während die Bewohner vor den Flammen in Sicherheit gebracht wurden, riskieren die Feuerwehrleute vor Ort weiter ihre Gesundheit. Viele US-Stars danken ihnen in ihren Instagram-Posts für den gefährlichen Einsatz. Etwa Kris Jenner: »Wir wurden evakuiert und ich möchte den unglaublich mutigen Feuerwehrmännern, Freiwilligen und Ersthelfern danken, die bis zur Erschöpfung dafür arbeiten, unsere Leben und unser Zuhause zu beschützen.«

Menschen und Tiere gehen unterschiedlich mit dem Schreck um, wie Caitlyn Jenner in ihrem Video erzählt: »Wir sind in einem sicheren Haus: Die Hunde spielen im Pool und haben einen guten Tag, wir dagegen hatten einen höllischen Tag und haben einen Vodka getrunken – wir sind sicher, das alleine zählt.«

»Wir sind in Sicherheit«, schreibt die Schauspielerin January Jones und postet ein spektakuläres Video vom Einsatz der Löschflugzeuge.

Der Schauspieler Joe Flanigan vor den Ruinen seines ausgebrannten Hauses. »Ich bin Malibu dankbar für die vielen großartigen Jahre, die meine Kinder und ich hier erleben durften. Jetzt versuchen wir den Nachbarn zu helfen, die ihre Häuser retten wollen.«

Nur »als Vorsichtsmaßnahme« hatten Freunde der Schauspielerin Shannen Doherty auf ihr Haus und ihre Hunde aufgepasst. Als Doherty in Los Angeles landete, war aus dem Freundschaftsdienst ein Rettungseinsatz geworden, die Freunde mussten fliehen. Dass das Haus verschont bleibt, »ist nicht sehr wahrscheinlich«, schreibt Doherty.

»Habt eure Lieben heute nah bei euch«. Das Feuerinferno bei Nacht zeigt dieser Post von Keely Shaye, der Frau von Pierce Brosnan.

»Gott segne Malibu... 9. November 2018«, schreibt der Schauspieler Pierce Brosnan. Auch alt eingesessene Einwohner sind von Bränden dieses Ausmaßes entsetzt.

In Sorge um Kalifornien. Der Post der Schauspielerin Julia Roberts.

»Mein Zuhause ist bedroht, aber alles mit einem Herzschlag ist sicher«, schreibt die Schauspieler Alyssa Milano, die mit ihren Kindern das Haus verlassen musste und Schwierigkeiten hatte, ihre Pferde in Sicherheit zu bringen. Offenbar erreichen die Begründerin des MeToo-Hashtags und erklärte Trump-Gegnerin Milano nicht nur Anteil nehmende Kommentare in den sozialen Netzwerken, sondern auch Anfeindungen. Sie schreibt: »An alle, die in so einer Situation immer noch verletzen wollen, ihr seid das, was in unserem Land schief läuft.«

Ein Bild wie aus einem Katastrophenfilm. Der Schauspieler Jason Momoa zeigt eine Feuerwand und schreibt: »Wir beten für alle. So viel Zerstörung.«

»Dieses Bild bricht mein Herz – wenn man daran denkt, dass nicht nur wir betroffen sind, sondern auch unsere Umwelt und die Tiere.« Der Schauspieler Orlando Bloom teilt ein Foto der Zeitung Los Angeles Times, das eine vor den Bränden an den Strand geflohene Eule zeigt.

»Danke für eure Anteilnahme. Auch wenn die Flammen gefährlich nah sind, sind wir sicher«, schreibt der Schauspieler Mark Hamilton. Und ergänzt den Hashtag: #MeanMotherNature

»Nichts bringt mich mehr zur Ruhe als ein Nachmittag am Meer in Malibu«, schreibt die Schauspielerin Lena Dunham und dankt der Feuerwehr, die Überstunden leiste – und übrigens zu viele Steuern zahle.

So etwas ähnliches wie ein Happy End: Die Schauspielerin Denise Richards mit Atemmaske. Sie hat offenbar dabei geholfen, die Tiere auf einer benachbarten Ranch in Sicherheit zu bringen.