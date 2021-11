Luft nach oben

Altbauwohnungen haben einige leicht verständliche Vorzüge. Die Kunst, sie zu bewohnen, besteht aber vor allem darin, ihre Nachteile zu lieben. So ist etwa die Raumhöhe von 3,50 Meter eine angenehme Sache, denn man hat in hohen Zimmern einfach mehr Platz zum Denken. Der Geist kann darin gewissermaßen Loopings schlagen. Allerdings ist die weit entfernte Decke immer dann ärgerlich, wenn man da oben mal was zu tun hat. Zum Beispiel eine Leuchte aufhängen, einen entflogenen Ballon fangen oder auch nur Mücken jagen. Dann wird der Altbaufreund zum wackligen Zirkusartisten, der auf untauglichen Stühlen vom Hofflohmarkt und Leichtbau-Tischen hinaufsteigen muss und doch meistens noch zu klein ist. Auf Zehenspitzen altersschwache Lichtelektronik reparieren zu müssen ist keine Freude. Aber für diese seltenen Fälle extra eine Aluleiter kaufen, die den Rest des Jahres freudlos an der Wand lehnt? Lohnt sich auch nicht. Lieber richtig hohe Schuhe! Das erhöht die Sicherheit zwar kein bisschen, macht aber deutlich mehr Spaß.