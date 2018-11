Flammender Appell

Bitte betrachten Sie dieses Bild genau. Haben Sie nach etwa dreißig Sekunden Beklemmungen? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein guter Mensch! Jemand, der daran Anstoß nimmt, dass hier unnötig der Wasserhahn angelassen wurde. Man muss kein vereidigter Umweltaktivist sein, um bei so was ökopsychotische Zustände zu bekommen. Selbst wenn es nur ein Wasserhahn auf einem Foto ist, kann man nicht hinnehmen, wie das da einfach läuft und läuft. Während Sie lesen, sind fünfundzwanzig Liter durch! Ähnlich tief greifendes Ungemach bereiten einem der Anblick einer Glasflasche im Hausmüll oder einer alten Batterie im Papierkorb. Das sind die letzten wahren Tabus unserer Gesellschaft. Wer derlei macht, hat sein Lebensglück verwirkt. Okay, im vorliegenden Fall mag der geöffnete Hahn sicherheitsrelevant sein, denn sobald Schuhe un­kontrolliert abbrennen, ist eine gewisse Vorsicht uner­lässlich. Trotzdem: Dreht jetzt mal irgendwer diesen verfluchten Wasserhahn zu?