Wer gelegentlich in Gesellschaft zum Pilzesuchen geht, kennt es vermutlich: Eben noch spaziert man nebeneinander durch den Wald, dann geht der eine links an der großen Tanne vorbei, der andere rechts, man schaut kurz in die Luft, und schon hat man sich verloren. Die meiste Zeit im Wald verbringt man deshalb gar nicht mit Pilzesuchen, sondern mit der Suche nach fehlenden Familienmitgliedern. So groß der erste Schreck dabei auch sein mag, eigentlich ist es auch ganz schön, mal kurz verloren zu sein. Schwarz steht dann die Fichtenschonung um einen herum und schweiget. Man fühlt sich wie im Märchen, total verhänselt. Und dann ist es, als ob alle Sinnesorgane ihre Stadtschläfrigkeit abschütteln, man hört, sieht, riecht plötzlich genauer und bewegt sich umsichtiger. Es knacken die Äste, es quorren die Waldschnepfen, alles duftet grün und lebendig. »Waldbaden« sagen Menschen mit Wellness-Hintergrund dazu. Kann man mal machen. Wer sich trotzdem schnell wiederfinden möchte – Accessoires mit starken Farben helfen!