Väter im Kreißsaal

In alten Kinofilmen sieht man die wartenden Väter mit Anzug und Hut vor dem Kreißsaal hin- und herlaufen, bis die Hebamme heraustritt und sagt: »Es ist ein Junge!« Mit der Zeit spielten die Männer aber eine immer aktivere Rolle bei der Entbindung, was eine neue Generation Väter hervorgebracht hat, findet die Hebamme Maja Böhler. Die Grenzerfahrung Geburt mache den Vätern bewusst, was ihre Frau beim Gebären durchmacht, und lasse Paare noch enger zusammenwachsen. Warum sie es als Hebamme trotzdem versteht, wenn Väter nicht bei der Geburt dabeisein wollen, erzählt sie in der neuen Podcastfolge.

Ein Jahr lang erzählte Maja Böhler jeden Dienstag von ihrem Alltag als Hebamme in einem großen Krankenhaus. In ihren Geschichten wurde der Kreißsaal zum Kaleidoskop von Menschen in Extremsituationen: Böhler erzählte vom Whatsapp-Schreiben unter Presswehen; von ambitionierten Vätern, die beherzt (und splitternackt) zu ihrer Frau in die Wanne steigen, und solchen, die einfach verschwunden sind. Von 13-jährigen Müttern und 55-jährigen. Von todtraurigen Schicksalen. Vom ganzen Leben.

