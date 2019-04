Packr

Pack-Ratgeber

iOS - kostenlos*



Die App gibt Tipps, wie man sie früher von der Mutter gehört hat: Denk an warme Socken! Vergiss die Regenjacke nicht! Packr erstellt Koffer-Pack-Listen für Reiseziele weltweit – ist aber nicht gekränkt, wenn man nach der Landung vergisst zu melden, dass man noch lebt.

Vorteil: Die Packlisten werden nicht nur anhand des Landes, Klimas und des aktuellen Wetters erstellt, sondern auch abhängig vom Geschlecht des Benutzers.

Wäre als Promi: Marie Kondo - Aufräum-Guru

Zu befürchtender User-Kommentar: »Meine Zahnbürste hab ich trotzdem wieder ­vergessen.«



LoungeBuddy

Wartezeit überbrücken

iOS - kostenlos

Zeigt an, wie teuer für Economy-Reisende der Eintritt in die Business-Lounges ist, in denen man vor dem Flug essen und sich entspannen kann.

Vorteil: Zeigt auch an, bei welcher Lounge man gar nicht erst zu fragen braucht – weil sie für Economy-Kunden zu exklusiv ist.

Wäre als Promi: Die Geissens, neureiche Reality-TV-Familie

Zu befürchtender User-Kommentar: »Es gab schon nachmittags keine Scampis mehr am Seafood-Büffet. Schwach!«

HappyCow

Veganes Essen

iOS (4,49 €), Android (3,99 €)

Wo ist das nächste vegane Restaurant? In Berlin-Mitte eine überflüssige Frage, aber in Teilen Südamerikas oder Osteuropas, wo Huhn und Fisch quasi als Gemüse gelten, sieht das anders aus. HappyCow zeigt in mehr als 180 Ländern, wo man fleischlos essen gehen kann.

Vorteil: Führt auch Restaurants, die vegane oder vegetarische ­Speisen neben Fleischgerichten anbieten.

Wäre als Promi: Leonardo DiCaprio, Luxusyachten ­fahrender Umweltschützer

Zu befürchtender User-Kommentar: »Ich hab dem Foodtruck in Oslo auf Tripadvisor null Sterne gegeben – die hatten nur eine ­Sorte glutenfreies Brot!«

Sicher Reisen

Auswärtiges Amt

iOS, Android - kostenlos

Dass man besser keine Radtour durch Bürgerkriegsgebiete macht, kann man mit dieser App herausfinden, bevor man eine Radtour durch ­Bürgerkriegsgebiete macht.

Vorteil: Warnt im Fall von Australien vor ­Zyklonen und Waldbränden – und denkt selbst bei der Schweiz an mögliche Gefahren: Taschendiebe und Lawinen.

Wäre als Promi: Heiko Maas, in »Stadt, Land, Fluss« vermutlich unschlagbar.

Zu befürchtender User-Kommentar: »Auf der Checkliste wurde gar nicht erwähnt, dass ich Pfefferspray nicht mit ins Flugzeug nehmen darf.«

MyPostcard

Grüße schicken

iOS, Android - kostenlos



Fotos können mit 450 Zeichen Text per Post gegen Gebühr verschickt werden. Kombiniert die Wertschätzung der guten alten Postkarte mit der Bequemlichkeit von WhatsApp.

Vorteil: Adressen werden fürs nächste Mal in der App ­gespeichert.

Wäre als Promi: Prinz Harry und Herzögin Meghan, könnten sich selbst als Brief­marke verschicken.

Zu befürchtender User-Kommentar: »Meine erste Postkarte, die der Empfänger entziffern konnte!« (Michael B., Arzt)

Point it

Verständigung

iOS (3,49 €), Android (2,39€)



»Is this, äh … how do you say it … Lammfleisch? You know, a small Wool-Schaf. I mean the meat of a … mäh!?« Wer auf Reisen an die Grenzen des Schulenglisch stößt, muss bei Point it nur auf das passende Bild zeigen. Verhindert auch ungewolltes Essen von Haustieren.

Vorteil: Wurde als Bilderbuch mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Die App ist noch praktischer: ermöglicht das Zoomen und lässt mehr Platz im Koffer.

Wäre als Promi: Günther Oettinger, einsprachiger EU-Kommissar

Zu befürchtender User-Kommentar: »Wir hatten doch auf Bio-Rind gezeigt!«



Google Lens

Fotoerkennung

Android – kostenlos



Die Smartphone-Kamera erkennt und erklärt Sehenswürdigkeiten weltweit. Wenn Sie Angela Merkel oder Beyoncé sind, funktioniert Google Lens auch im Falle eines Selfies.

Vorteil: Erkennt auch Tierrassen, Pflanzenarten oder Kunstwerke.

Wäre als Promi: Alexander von Humboldt, vielgereister ­Universalgelehrter

Zu befürchtender User-Kommentar: »Den schiefen Turm von Pisa hätten wir uns echt ­größer ­vorgestellt.«

* Preise jeweils bei Redaktionsschluss.