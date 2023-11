Wie gut kennen Sie sich, Christoph Biemann und Armin Maiwald?

Geboren: 6. August 1952 in Ludwigslust (Biemann), 23. Januar 1940 in Köln (Maiwald)

Beruf: Produzenten, Regisseure, Schauspieler

Ausbildung: Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen München (Biemann), Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie (Maiwald)

Status: Bildungsbürger

Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: 52 Jahre. Natürlich können aus unscheinbaren Zutaten manchmal die größten Erfolge entstehen – aber dass aus einer sonoren Stimme, einem grünen Pullover und einer Zeichentrickmaus vor einem Holzhintergrund eines der beliebtesten deutschen Fernsehformate entstehen würde, ein absoluter Fernseh-Klassiker, das hätten sich weder Armin Maiwald noch Christoph Biemann träumen lassen, als 1971 Die Sendung mit der Maus zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Auch ein halbes Jahrhundert später wissen zwischen Nordsee und Alpen so gut wie alle, was »die Maus« ist und was »die Maus« macht. Und auch wenn für jedes Thema, von der Rezession bis zur kosmischen Supernova, mittlerweile eine Armee von Bescheidwissern bei Youtube bereitsteht, setzen sich Kinder und Erwachsene in Deutschland immer noch ­Woche für Woche friedlich vor den Fernseher und lassen sich er­klären, wie Fahrradhelme gebaut werden oder was in einem Flugzeugtriebwerk passiert. Klingt komisch, ist aber so. Mittlerweile sind Biemann und Maiwald meistens nur noch hinter der Kamera dabei, aber wie »die Maus« irgendwann komplett ohne die zwei auskommen soll, ist eine der ganz wenigen Fragen, vor denen sie sich bisher erfolgreich gedrückt haben. Würde auch niemand kapieren.