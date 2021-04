Geboren 24. Oktober 1975 in Freiburg

Beruf Schauspieler, Komiker, Regisseur

Ausbildung Schauspielschule Ernst Busch in Berlin

Status Wer bin ich?

Bei der berühmten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin denkt man an Lars Eidinger und Nina Hoss, Drama und Shakespeare. Max Giermann hat dieselbe Schule durchlaufen, aber knallt so ganz anders durch die Fernseher in die Wohnzimmer. Ob es daran liegt, dass er auch eine Ausbildung als Clown gemacht hat? Giermann kann auch ernste Rollen, aber bekannt wurde er als Stefan Raab, Klaus Kinski, Markus Lanz. Als Imitator deutscher Fernsehgesichter, zum Beispiel für Sketch History, ist er gespenstisch brillant. Er erfasst das Wesen seiner Vorlage und kopiert es so präzise, dass es nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch erkenntnisreich. Wie durch eine Lupe vergrößert erscheint die Parodie echter als das Original, dann ist Raabs Grinsen noch breiter, Kinski noch wahnsinniger, Lanz noch schöner. Max Giermann ist der Hofnarr der deutschen Fernsehunterhaltung: Die einen runzeln die Stirn, die anderen lachen sich schlapp. Manchmal fragt man sich, ob es überhaupt noch Momente gibt, in denen er Max Giermann und überhaupt niemand anderer ist. Im Moment ist Max Giermann in dem Comedy­format Last One Laughing auf Amazon Prime zu sehen, sein Buch Ich bin was, was du nicht siehst mit Zeichnungen und Collagen ist bereits vergangenen Herbst erschienen.