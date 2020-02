Was nervt Sie am Theater?

Geboren: 30. Mai 1971 in Wien

Beruf: Schauspieler

Ausbildung: Schauspielausbildung am Konservatorium Wien

Status: Burger King



Wie er an der Tür lehnt und weint. Wie er in der Kneipe sitzt, die Arme ausbreitet und singt: »I hob mi scho seit zehn Tog nimmer rasiert und nimmer gwoschn.« Wie er zum Auto geht, sich umdreht und hinaufschaut zum Fenster im Haus seiner Mutter und sich selbst sieht, als einsames Kind, das alles ist absolute Spitze. Und das alles passiert in Der Pass mit Nicholas Ofczarek als Kommissar Winter. Zum Glück hat dieser Nicholas Ofczarek gerade mehr Lust auf die Kamera als auf die Bühne, sonst müsste man ständig nach Wien ans berühmte Burgtheater reisen, um ihn zu erleben. Gerade ist die erste Staffel von Der Pass im ZDF gelaufen und noch bis Mai in der Mediathek abrufbar, wer die Serie also bisher nicht ge­sehen hat, weil kein Sky-Abo, kann das nach­holen. Die Geschichte, die Kulisse, der ewige Schnee, die Berghütten, auch dass man recht schnell weiß, wer der Killer ist – okay. Gut ist die Serie wegen des Ermittlerduos Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek – auf die Konstellation muss man erst mal kommen. Zurzeit wird die zweite Staffel gedreht, und bis die Anfang 2021 läuft, wird man sich damit trösten müssen, dass Niki, wie ihn Freunde nennen, jetzt im Kino zu sehen ist,in der deutschen Gauner-Liebeskomödie Nightlife von Simon Verhoeven. Achtung: Ofczarek trägt darin einen Schnauzer.