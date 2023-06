Wie gehen Sie mit Komplimenten um, Nico Santos?

Geboren: 7. Januar 1993 in Bremen

Beruf: Sänger und Songwriter

Ausbildung: Studium der Tontechnik in Köln

Status: Número uno

Wenn Nico Santos eine Sache aus seiner Biografie löschen könnte, dann die schauspielerische Leistung in der Serie Rote Rosen. Fünf Folgen lang spielte er da 2015 mit. »Ich war jung und brauchte das Geld. Heute würde ich Geld dafür ausgeben, damit das nicht mehr in meiner Vita steht«, sagt er nun über diese Zeit. Er ist ein gutes Stück weitergekommen: Als Sänger hat er haufenweise Gold- und Platin-Auszeichnungen gesammelt, als Songwriter buchen ihn Größen wie Helene Fischer und Mark Forster. Wer in ihm aber nur den netten Kerl mit den Strandparty-Hits sieht, sollte wissen: Er ist auch der Mann, den die Rapper anrufen, wenn sie ein bisschen Herz brauchen, zum Beispiel Bushido, Shindy und Capital Bra.

Santos’ Karriere begann früh: Als er ein kleines Kind war, zogen seine Eltern von Deutschland nach Mallorca, dort stand er schon mit fünf Jahren für ein Kinderhörspiel im Tonstudio. Als Jugendlicher komponierte er eigene Stücke, die er auf Youtube hochlud. In Spanien trat er noch vor dem Abitur auf Festivals auf. Den Durchbruch in Deutschland schaffte er 2017 mit dem Hit Rooftop. Vor Kurzem ist seine neue ­Single Number 1 erschienen. Das Video dazu ist einen Blick wert. Nicht wegen Santos’ Kameraerfahrung, sondern weil er die Produktion an ChatGPT ausgelagert hat.