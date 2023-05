Reis nach Schweden

»Meine Großmutter war vor ihrer Heirat ein Jahr lang im Haushalt einer adeligen Familie in Schweden beschäftigt. Von dort hat sie dieses Milchreis-Rezept mitgebracht.«

Zubereitungszeit 25 Back/Gesamtzeit 45 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Dessert-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 250 Gramm Rundkornreis (Arborio) Reis

2 Prisen Salz



500 Gramm Erdbeeren

ca. 2 EL Zucker

200 Gramm Sahne

3 EL Zucker

3-4 EL Cointreau

1/2 Bio-Zitrone (Abrieb) Zitrone

Den Reis in reichlich Wasser gar kochen, zwei Prisen Salz zum Kochwasser geben. Gegarten Reis auf einem Sieb gut abtropfen lassen, in eine Schüssel geben und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Inzwischen die Erdbeeren putzen, waschen, abtrocknen, große Beeren halbieren. Die Erbeeren in eine weitere Schüssel geben, nach Geschmack zuckern und etwa 20 Minuten ziehen lassen. Die Sahne zuckern und schlagen (nicht sehr fest!). Cointreau und Zitronenabrieb unter die geschlagene Sahne heben. Dann die Sahne unter den Reis ziehen. Den Reis auf Teller verteilen und mit den marinierten Erdbeeren genießen.