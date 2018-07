»Dieser Salat ist ein Lieblingsgericht meiner Tochter – und eine der wenigen Speisen, die sie sehr bald selbst zubereiten konnte. In ihrer Studentenzeit, als das Geld manchmal knapp war, hat sie Cashewnüsse statt der etwas teureren Pinienkerne verwendet. Und wenn keine Rosinen vorrätig waren, hat sie Backpflaumen klein geschnitten und dazugegeben. Am ­besten schmeckt der Salat natürlich lauwarm. Das Filet ist schön weich. Dazu servieren Sie zum Beispiel ofenfrisches Baguette: Damit lässt sich die Marinade herrlich auftunken.«

Henderlsalat mit Pinienkernen und Rosinen

Für 8 Personen:

100 g Pinienkerne

150 ml Olivenöl

80 ml Walnussöl

50 g Rosinen

180 ml Aceto Balsamico

1 kg Hendlbrustfilets

6 Zweige Rosmarin

Salz

Pfeffer

Für die Marinade Pinienkerne ohne Öl in einer Pfanne rösten. 100 ml Olivenöl, Nuss­öl und Rosinen dazugeben. Rosinen 2 Minuten mitkochen lassen, bis sie weich sind. Mit Essig ablöschen. Hendlbrustfilets waschen, trocken tupfen, in 1,5 cm große Würfel schneiden. Von 2 Rosmarinzweigen die Nadeln abzupfen, fein schneiden. Hendlwürfel mit Rosmarin, Salz und Pfeffer würzen. 50 ml Olivenöl erhitzen, das Fleisch darin 4 Minuten anbraten. Hendlwürfel aus der Pfanne nehmen, in der Marinade 2 Stunden einlegen, dabei das Fleisch öfter mit Marinade beträufeln. Salat nach Belieben kurz erwärmen (lauwarm schmeckt er am besten), eventuell nachwürzen. Henderlsalat mit übri­gem Rosmarin garniert servieren. Zubereitungszeit: etwa 30 Minuten (Marinierzeit: 2 Stunden)