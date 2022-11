Würziges Süppchen aus der Allrounder-Rübe

»Diese Suppe gelingt immer und ist mit fast allem kombinierbar. Ich bevorzuge diesen süßlichen, nussigen Geschmack, also den ursprünglichen Geschmack der Pastinaken. Diese sind nicht zu verwechseln mit der Petersilienwurzel, die ist dünner und würziger. Die Senfkörner geben der Suppe eine kleine Schärfe.«

Zutaten: Für 4 Personen 1 kleine Zwiebel Zwiebeln, Zwiebel

500 Gramm Pastinaken Pastinake

etwas Haselnussöl (oder Butterschmalz) Haselnuss, Butter, Schmalz

30 g Haselnüsse (ganz) Haselnuss, Nuss, ganze Haselnüsse

1 TL Senfkörner Senf

100 ml Weißwein Wein 1 l Gemüsebrühe Suppenwürfel, Gemüsesuppe, Brühe

250 g Schlagsahne Obers, Sahne, Schlagobers

Saft von ½ Zitrone Zitronensaft

Salz, Pfeffer, Muskatnuss Muskat

1 EL gehackte Petersilie Kräuter

Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Pastinaken putzen und in Scheiben schneiden. Haselnussöl (oder Butterschmalz) in einem Topf erwärmen, die Zwiebelwürfel und 20 g Haselnüsse (die restlichen Nüsse fein reiben und beiseitestellen) darin glasig dünsten. Die Pastinakenscheiben mit den Senfkörnern dazugeben und das Ganze wei­tere 3 Minuten dünsten. Mit Weißwein ablöschen, Gemüsebrühe dazugießen und alles bei niedriger Temperatur in etwa 20 Minuten weich kochen. Die Sahne hinzufügen, das Ganze in ein Mix­glas geben und pürieren. Durch ein feines Sieb gießen und die Suppe mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken. Die Suppe in Schüsseln oder tiefe Teller geben und mit Petersilie und den geriebenen Haselnüssen bestreut servieren.