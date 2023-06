In der Hauptrolle: Radieschen

»Normalerweise spielen Radieschen in der Küche eine öde Nebenrolle. Sie taten mir immer ein wenig leid. Doch mit wenigen Handgriffen und erfrischender Säure lassen sich die roten Knollen in kleine Stars verwandeln.«

Dreierlei Radieschen

Zubereitungszeit 120 Gesamtzeit 40 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Radieschen

Vegan

Salat-Rezepte

Salat

Sommersalat-Rezepte

Zutaten für 4 Personen Für 4 Personen Zum Einlegen

200 g Radieschen (ca. ein Bund) Radieschen

200 ml Himbeeressig Essig

200 ml Apfelsaft

½ TL Salz

Für den Salat

200 g Radieschen Radieschen

25 ml Rapsöl Öl

25 ml weißer Balsamico Essig

5 g Salz

2 EL Schnittlauchröllchen Schnittlauch Zum Schmoren

200 g Radieschen (ca. ein Bund) Radieschen

80 ml Rapsöl Öl, Rapsöl

140 ml weißer Balsamico (oder Apfelessig) Essig, Apfelessig, Balsamessig

30 g Honig

5 g Salz

Radieschen zum Einlegen putzen, waschen und halbieren. Mit den Zutaten in ein verschließbares Glas geben. Drei Tage oder länger in den Kühlschrank stellen, gelegentlich schwenken. Sie halten sich wochenlang. Wie Mixed Pickles essen: zu Käseplatte, Gegrilltem, Brotzeit, als erfrischenden Snack. Die Flüssigkeit kann später als Salatdressing oder zum Würzen von Saucen oder Suppen verwendet werden.

Für den Salat Radieschen putzen und waschen. Kaltes Wasser und einige Eiswürfel in eine größere Schüssel geben. Knollen in dünnen Scheiben hineinhobeln, 10 bis 30 Minuten stehen lassen, sie verlieren ihre Schärfe und werden knackig. Die Zutaten für die Vinaigrette in einer kleinen Schüssel gut verrühren. Kurz vor dem Servieren die Radieschen abgießen und mit Küchenpapier trocknen, mit der Vinaigrette mischen und mit den Schnittlauchröllchen dekorieren.

Zum Schmoren Radieschen putzen und waschen. ­Einen großen und einen kleinen Topf (der kleine muss locker in den großen passen) bereitstellen. Den großen Topf etwa fünf Zentimeter hoch mit Wasser füllen, zum Kochen bringen. Alle Zutaten im kleinen Töpfchen mischen, das Töpfchen anschließend mit Alufolie dicht verschließen und Deckel daraufsetzen, es soll keine Flüssigkeit entweichen können. Den kleinen Topf in den großen stellen, er soll den Boden nicht berühren. Nun auch den großen Topf mit Deckel schließen. Für 40 Minuten das Wasser leicht köcheln lassen. So werden die warmen Radieschen eine samtig-­geschmeidige Beilage zu hellem Fleisch, Kaninchen, Huhn oder Kalb. Oder abkühlen lassen, in ein Glas füllen und wie den oben genannten Salat verwenden. Passt auch dünn geschnitten aufs Käse- oder Butterbrot.