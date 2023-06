Kalte Suppe für heiße Tage

»In Andalusien bringt Tante Encarna oft eine Glasflasche mit ihrer fantastischen eiskalten Ajoblanco-Suppe mit – eine Vorspeise für heiße ­Sommertage, bei deren Zubereitung die richtige Dosierung der Säure wichtig ist. Sie soll jedem Löffel einen kleinen Kick verpassen.«

Ajoblanco mit Mandel und Melone





Zubereitungszeit 150 Gesamtzeit 150 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Sommer-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 100 g Mandeln

50 g Weißbrot Brot, Weißbrot

400 g Honigmelone Melone, Honigmelone 1 Knoblauchzehe Knoblauch

150 ml Wasser

60 ml Olivenöl Öl, Olivenöl

Salz

40 ml Sherryessig Essig

150 g Eiswürfel Eis, Eiswürfel

Die Mandeln mit kochendem Wasser übergießen, abkühlen lassen und häuten. Das Brot in etwas Wasser einweichen. Die Melone schälen und entkernen. 100 g von der Melone in kleine Würfel schneiden und kalt stellen. Den Rest in grobe Stücke schneiden. Knoblauchzehe schälen und hacken. In einem Standmixer Mandeln, Brot und Knoblauch zusammen mit einem kleinen Teil des Wassers (von 150 ml) sehr fein mixen. Olivenöl, grobe Melonenstücke, Salz, Essig, das restliche Wasser und die Eiswürfel dazugeben. Alles zu einer samtigen Suppe pürieren. Statt Sherryessig kann man auch Apfelessig oder Weinessig – in etwas geringerer Dosis – verwenden. Die Ajoblanco-Suppe für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach eiskalt mit den gekühlten Melonenwürfeln und etwas Olivenöl beträufelt servieren.